Все магнитогорцы могут получить юридическую консультацию, заказать услуги юристов можно, предварительно записавшись по телефону.

Уже более 10 лет, мы оказываем юридические услуги в Магнитогорске, успешно отстаивая интересы наших доверителей в судах всех инстанций.

Первые 30 минут консультации юриста — бесплатно (необходимо записаться по телефону).

Составление исков (исковых заявлений), претензий, жалоб и представительство в суде, являются платными услугами.

Исключения: кредитные вопросы и споры (платные консультации от 500 руб).

Бесплатная юридическая помощь оказывается нашими юристами в Магнитогорске устно: по телефону, либо в офисе у юриста по конкретной специализации права.

Некоторые люди переживают по поводу бесплатной консультации и правильно делают, ведь сегодня есть множество примеров, когда таким хитрым способом недобросовестные юристы приманивают к себе людей, чтобы затем, используя различные приемы, вынудить людей заплатить немалые деньги за якобы их работу, которая не приведет к желаемому результату.

Чтобы предотвратить такого рода проблемы, мы настоятельно рекомендуем воспользоваться юридической консультацией у нескольких юристов, будь то платные или бесплатные варианты, тогда вы получите объективную оценку по своему вопросу и сможете спокойно решить, кому доверить решение юридических проблем.

Услуги юристов и адвокатов в Магнитогорске

Наши юристы окажут вам правовую помощь, обеспечат полную конфиденциальность. Записывайтесь на бесплатную консультацию сегодня, не откладывайте проблемы на завтра, дабы предотвратить возможные юридические подводные камни, имеющие способность накапливаться вплоть до невозможности исправить элементарную, на первый взгляд проблему. Гражданские дела: 8 (919) 323-1616 Уголовные дела: 8 (912) 806-01-74 График работы: 9:00 — 19:00

Опытные юристы в Магнитогорске — практика более 10 лет

Результат — прежде всего, нас интересует ваша выгода. Не берем все дела подряд, только если уверены, что результат вас устроит. В случае, когда цель достигнуть невозможно, либо исход дела непредсказуем, Вы сразу узнаете об этом от наших юристов. Главная задача — решить ваши правовые вопросы и получить тот результат, который нужен. Работаем «Под ключ» — как мы договоримся, так и будет сделано. Если у вас отсутствует время заниматься всей рутиной самостоятельно, доверьте все вопросы нам, вам останется принять желаемый результат, который будет оговорен на бесплатной консультации. Честность и ответственность — Я, как частнопрактикующий юрист (Сотникова Елизавета Валерьевна), много лет успешно оказываю юридические услуги в Магнитогорске, как гражданам, так и юридическим лицам.

Со многими доверителями мы давно работаем, с какими бы проблемами в своей жизни они не встречались, всегда, и что самое главное — во время, они звонят мне, консультируются и либо предотвращают большие проблемы, либо решают их, а это и есть залог успешной работы. Общение на равных — в первую очередь, вам должно быть комфортно и понятно наше общение, поэтому я на доступном вам языке расскажу о правовых подводных камнях и рисках. На каждом этапе нашего сотрудничества вы должны четко понимать всю суть и быть в курсе того, на какой стадии находится ваше дело, которое вы нам доверили.

Стоимость услуг

Услуга Стоимость (руб) Первая консультация (в офисе\по телефону) бесплатно 30 минут Последующие консультации от 500 Составление искового заявления от 2000 Представительство в суде (иск + сопровождение дела от начала и до конца суда первой инстанции) от 10.000

Необходимо знать, что часть расходов, которые были понесены, в т.ч на оплату юридических услуг — возмещаются судом, в случае выигрыша дела, с ответчика, т.к являются судебными издержками.

Юридическая помощь в Магнитогорске

Своевременная консультация у опытного юриста в 99% случаях помогает избежать самых популярных проблем, которые появляются только из-за промедления, либо желания решить вопрос «своими руками», что в принципе невозможно, даже, если вы перечитаете весь интернет, каждый случай слишком уникален, как уникальны болезни человека, их диагностика и способы лечения. Заниматься решением юридических проблем, равносильно лечению в домашних условиях народными средствами, когда рано или поздно, все-равно придется обратиться к узкопрофильному специалисту, который проведет диагностику и выпишет направление к врачу, который занимается такого рода заболеваниями.

В юридической отрасли — все то же самое, но есть одно значительное преимущество: те деньги, что вы потратите на оплату услуг юриста, можно вернуть в суде (от 50% и более), т.к они относятся к судебным издержкам. Отсюда напрашивается резонный вопрос — зачем люди хотят все сделать самостоятельно, кто навязал эту идею, которая в итоге, приводит только к негативным последствиям.

Наша команда — ваши защитники

Наше объединение юристов Pravopros.Ru было основано в 2015 году, мы объединили команду из профессиональных специалистов по юридическим вопросам и самым разным областям права, готовых проконсультировать, подобрать наиболее оптимальный вариант решения, даже самых запутанных и сложных вопросов.

Насыщенный практический опыт юристов нашей команды в Магнитогорске и неуемное стремление к его увеличению, позволяет достаточно уверенно конкурировать на рынке юридических услуг Магнитогорска и положительно решать вопросы и споры наших постоянных и новых доверителей.